Государства-члены ОДКБ не поддерживают рф в войне против Украины

16:31 27 апреля Киев, Украина

Огромные потери рф в войне против Украины, заставляют москву искать помощи у стран – членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ)

Несмотря на настойчивость рФ, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР и ЛНР".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Все, на что пока согласились в ОДКБ, это возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории России или Беларуси. Но только в том случае, если Украина нападет на эти территории.



15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.



В настоящее время все страны-участники ОДКБ (кроме РФ и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость "ДНР/ЛНР".

ОДКБ, это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Создали ее после развала СССР в противовес НАТО.