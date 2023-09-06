Госсекретарь США о целях своего визита в Киев: обсуждение важных вопросов

15:21 06 сентября Киев, Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о целях своего визита в Украину. Он планирует провести переговоры в Киеве с руководством Украины по ряду важных вопросов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в среду, 6 сентября.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы встретиться с нашими украинскими партнерами и обсудить с ними продолжающееся контрнаступление, будущие усилия по оказанию помощи и восстановлению, а главное - укрепить непоколебимую приверженность США Украине", - подчеркнул Блинкен.

В ответ глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, отметил, что первым делом Блинкен посетил Берковецкое кладбище в Киеве, чтобы почтить память павших героев.