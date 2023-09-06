Госсекретарь США о целях своего визита в Киев: обсуждение важных вопросов
15:21 06 сентября Киев, Украина
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
рассказал о целях своего визита
в Украину. Он планирует провести переговоры в Киеве с руководством Украины по ряду важных вопросов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в среду, 6 сентября.
"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы встретиться с нашими украинскими партнерами и обсудить с ними продолжающееся контрнаступление, будущие усилия по оказанию помощи и восстановлению, а главное - укрепить непоколебимую приверженность США Украине", - подчеркнул Блинкен.
В ответ глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, отметил, что первым делом Блинкен посетил Берковецкое кладбище в Киеве, чтобы почтить память павших героев.
"Госсекретарь стал первым из моих зарубежных коллег, который начал свой день в Киеве с почтения памяти наших павших героев на Берковецком кладбище. Это символ уважения к всем украинским воинам, которые отдали свои жизни за нашу свободу и право на жизнь", - подчеркнул Кулеба.
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