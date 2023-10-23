Госсекретарь США: Израиль не стремится управлять Сектором Газа после войны

07:50 23 октября Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль не стремится управлять Сектором Газа после завершения войны. Эту информацию сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление Блинкена в воскресенье, 22 октября.

"Восстановление старого порядка вещей невозможно, учитывая способность ХАМАСа к повторению подобных атак. В то же время, то, что я слышал от израильтян, свидетельствует о том, что они не имеют никакого намерения самостоятельно управлять Газой", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь также подчеркнул, что жители Израиля не могут оставаться в состоянии постоянной угрозы новых нападений.