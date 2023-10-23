Госсекретарь США: Израиль не стремится управлять Сектором Газа после войны
07:50 23 октября Киев, Украина
Госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что Израиль
не стремится управлять Сектором Газа после завершения войны. Эту информацию сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление Блинкена в воскресенье, 22 октября.
"Восстановление старого порядка вещей невозможно, учитывая способность ХАМАСа к повторению подобных атак. В то же время, то, что я слышал от израильтян, свидетельствует о том, что они не имеют никакого намерения самостоятельно управлять Газой", - подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь также подчеркнул, что жители Израиля не могут оставаться в состоянии постоянной угрозы новых нападений.
"Поэтому сейчас необходимо найти решение, которое исключит возможность ХАМАСа повторить подобные атаки. Однако это не означает, что Газа вернется под израильский контроль, что Израиль не планирует и не желает", - дополнил госсекретарь США.
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