Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен в победе Украины над Россией

Сейчас все страны Европы и Соединенные Штаты Америки с беспокойством следят за событиями в Украине. Как заявил вчера, 4 марта, в своем интервью ВВС Госсекретарь США Энтони Блинкен, он убежден, что Украина может выиграть войну с Россией.
Блинкен отметил, что нет возможности спрогнозировать, как долго продлится война.
Он признал, что "вес российской армии, если она в нее вложит все силы, намного превышает то, что способна собрать Украина", но акцентировал на решимости украинского народа, которая свидетельствует о том, что "Москва не сможет подчинить его своей воле".
Он же выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта.
Ранее в США заявили, что обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре является военным преступлением России.
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