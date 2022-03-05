Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен в победе Украины над Россией

Сейчас все страны Европы и Соединенные Штаты Америки с беспокойством следят за событиями в Украине. Как заявил вчера, 4 марта, в своем интервью ВВС Госсекретарь США Энтони Блинкен, он убежден, что Украина может выиграть войну с Россией.

Блинкен отметил, что нет возможности спрогнозировать, как долго продлится война.

Он признал, что "вес российской армии, если она в нее вложит все силы, намного превышает то, что способна собрать Украина", но акцентировал на решимости украинского народа, которая свидетельствует о том, что "Москва не сможет подчинить его своей воле".

"Если Москва намерена каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", - сказал Блинкен.

Он же выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта.

"Хуже войны, которая ограничивается Украиной, может быть только война, которая еще больше обострится и выйдет за ее пределы", – сказал Блинкен.

Ранее в США заявили, что обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре является военным преступлением России.