Государственный секретарь США, Энтони Блинкен, прибыл в Пекин с двухдневным визитом, став первым высокопоставленным американским дипломатом, который посетил Китай за последние пять лет, по информации агентства Reuters.
Этот визит был согласован между президентом США, Джо Байденом, и председателем Китая, Си Цзиньпином, еще в ноябре прошлого года во время их встречи на саммите G20 в Индонезии. Изначально планировалось, что Блинкен посетит Китай в феврале, однако поездку отменили после того, как над территорией Соединенных Штатов был обнаружен китайский воздушный шар-шпион.
Не смотря на разногласия и растущее географическое соперничество, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, Вашингтон настаивает на необходимости поддерживать коммуникацию на высоком уровне между США и Китаем.
Этот визит был согласован между президентом США, Джо Байденом, и председателем Китая, Си Цзиньпином, еще в ноябре прошлого года во время их встречи на саммите G20 в Индонезии. Изначально планировалось, что Блинкен посетит Китай в феврале, однако поездку отменили после того, как над территорией Соединенных Штатов был обнаружен китайский воздушный шар-шпион.
Не смотря на разногласия и растущее географическое соперничество, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, Вашингтон настаивает на необходимости поддерживать коммуникацию на высоком уровне между США и Китаем.
В этой связи, одной из главных целей визита Блинкена является установление открытого и мощного диалога с китайскими официальными лицами, с целью предотвратить эскалацию конкуренции между двумя странами до конфронтации или вооруженного конфликта.
Во время визита госсекретарь также планирует обсудить вопросы, связанные с агрессивной войной россии против Украины, включая так называемые "мирные предложения" Пекина и недопущение китайской военной поддержки российским силам.
Пока не было объявлено с кем из китайских руководителей госсекретарь планирует встретиться, но некоторые СМИ, ссылаясь на информированные источники, не исключают возможности встречи Блинкена с Си Цзиньпином.
Не ожидается, что поездка Блинкена приведет к решительному прорыву в сложных отношениях между США и Китаем, однако надеются, что она будет способствовать активизации общения между высокопоставленными чиновниками двух стран во всех сферах.
Во время визита госсекретарь также планирует обсудить вопросы, связанные с агрессивной войной россии против Украины, включая так называемые "мирные предложения" Пекина и недопущение китайской военной поддержки российским силам.
Пока не было объявлено с кем из китайских руководителей госсекретарь планирует встретиться, но некоторые СМИ, ссылаясь на информированные источники, не исключают возможности встречи Блинкена с Си Цзиньпином.
Не ожидается, что поездка Блинкена приведет к решительному прорыву в сложных отношениях между США и Китаем, однако надеются, что она будет способствовать активизации общения между высокопоставленными чиновниками двух стран во всех сферах.
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