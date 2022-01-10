Госсекретарь США Энтони Блинкен может отправиться в Украину в мае

Глава США Джо Байден намерен в мае отправить в Украину госсекретаря Энтони Блинкена, что станет четким сигналом поддержки украинского государства.
Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины, близкий к согласованию предстоящего визита главы американской дипломатии.
По информации издания, тот факт, что администрация Байдена отправит госсекретаря в Украину, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает украинское государство и ценит его как союзника.
Также, как отмечает издание, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена-Зеленского во время пребывания президента США в Европе летом.
Ранее в Государственном департаменте США заявили, что глубоко обеспокоены планами России приостановить проход иностранных военных кораблей в ряде районов Черного моря и считают это неспровоцированной эскалацией.
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