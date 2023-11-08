Госпожа посол ЕС назвала задачу Украины на пути в ЕС

17:25 08 ноября Киев, Украина

Украина сделала огромный шаг на пути к членству в ЕС. Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Это историческое решение стало возможным благодаря огромным усилиям, которые Украина приложила к проведению реформ в последние годы.

Однако для того, чтобы совет ЕС предоставил так называемый переговорный мандат Европейской комиссии, есть еще несколько аспектов реформ, которые Украина должна завершить, сказала госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
"Это разрешение, рекомендованное Совету, которое открывает Европейскому Совету, а это все 27 стран-членов, возможность начать переговоры о вступлении. Что касается следующих шагов: есть еще несколько аспектов реформ, которые необходимо завершить для того, чтобы Совет предоставил так называемый переговорный мандат Комиссии ", - сказала дипломат.
Матернова объяснила, что ЕК сейчас рекомендовала открытие переговоров и для следующего шага после этого есть еще четыре аспекта реформ, которые нужно завершить:
  • это увеличение штата НАБУ,
  • внесение двух небольших изменений в закон о декларировании имущества,
  • принятие закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС,
  • выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам.
"Эти четыре пункта должны быть завершены, и тогда мы получим мандат на переговоры при условии, что Рада откроет переговоры в декабре, и тогда процесс может начаться. Урсула сказала, что только если Украина завершит все реформы, тогда можно будет переходить к следующему шагу. А Украина еще не завершила все реформы", — сказала она.
Посол отметила, что Украина осуществила огромное количество реформ и осталась доработка вещей над которыми уже работали.
"Я посмотрела пресс-конференцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и Комиссия рекомендует Европейскому Совету начать переговоры, переговоры о вступлении с Украиной и точка. В этом предложении нет ни одного "но". Открытие переговоров - это открытие переговоров, а затем один из двух переговорных мандатов превратился на правительственную конференцию, и после этого будет еще много, много и много шагов. Но открытие переговоров было рекомендовано", - подчеркнула Матернова.