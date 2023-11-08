Госпожа посол ЕС назвала задачу Украины на пути в ЕС

Украина сделала огромный шаг на пути к членству в ЕС. Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Это историческое решение стало возможным благодаря огромным усилиям, которые Украина приложила к проведению реформ в последние годы.
Однако для того, чтобы совет ЕС предоставил так называемый переговорный мандат Европейской комиссии, есть еще несколько аспектов реформ, которые Украина должна завершить, сказала госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
Однако для того, чтобы совет ЕС предоставил так называемый переговорный мандат Европейской комиссии, есть еще несколько аспектов реформ, которые Украина должна завершить, сказала госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
Матернова объяснила, что ЕК сейчас рекомендовала открытие переговоров и для следующего шага после этого есть еще четыре аспекта реформ, которые нужно завершить:
- это увеличение штата НАБУ,
- внесение двух небольших изменений в закон о декларировании имущества,
- принятие закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС,
- выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам.
Посол отметила, что Украина осуществила огромное количество реформ и осталась доработка вещей над которыми уже работали.
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