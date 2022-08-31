Госкино передали имущество "4 канала", которым владел объявленный в розыск депутат Ковалев

“Не нужно объяснять, насколько важно сохранять влияние украинской позиции в информационном пространстве. В этом случае все имеющиеся ресурсы должны использоваться для реализации необходимых задач. Телевизионное оборудование – это оружие информационной войны”, – говорит глава Госкино Марина Кудерчук.