Госкино передали имущество "4 канала", которым владел объявленный в розыск депутат Ковалев

Имущество украинского информационно развлекательного "4 канала", принадлежавшего подозреваемому в госизмене и пособничеству россии депутату Алексею Ковалеву, передали в распоряжение Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Об этом сообщили в Госкино.
Суд арестовал имущество Ковалева в июле. В агентство передали имущество, стоимостью более 18,5 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Госкино.
Суд арестовал имущество Ковалева в июле. В агентство передали имущество, стоимостью более 18,5 миллионов гривен.
В Госкино говорят, что инициировать передачу имущества депутата Ковалева в сжатые сроки позволило сотрудничество ГБР и Офиса генерального прокурора.
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