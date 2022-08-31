Госкино передали имущество "4 канала", которым владел объявленный в розыск депутат Ковалев

14:03 22 августа Киев, Украина

Имущество украинского информационно развлекательного "4 канала", принадлежавшего подозреваемому в госизмене и пособничеству россии депутату Алексею Ковалеву, передали в распоряжение Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Об этом сообщили в Госкино.

Суд арестовал имущество Ковалева в июле. В агентство передали имущество, стоимостью более 18,5 миллионов гривен.
“Не нужно объяснять, насколько важно сохранять влияние украинской позиции в информационном пространстве. В этом случае все имеющиеся ресурсы должны использоваться для реализации необходимых задач. Телевизионное оборудование – это оружие информационной войны”, – говорит глава Госкино Марина Кудерчук.
В Госкино говорят, что инициировать передачу имущества депутата Ковалева в сжатые сроки позволило сотрудничество ГБР и Офиса генерального прокурора.