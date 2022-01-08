Госдеп США не подтверждает слухи об отводе войск из Восточной Европы

13:13 08 Январь Киев, Украина

Накануне предстоящих переговоров между США и Россией все больше в средствах массовой информации (СМИ) ширятся различные домыслы и предположения. Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, появившиеся в СМИ утверждения о том, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе, крайне преждевременны и не обоснованы.

"Неверно, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США из Восточной Европы, готовясь к переговорам с Россией на следующей неделе", - написал он в Twitter.

Ранее в прессе говорилось о возможности согласования между США и Россией уменьшения численности американских войск в странах Восточной Европы, а также о сокращении с обеих сторон масштабов военных учений.

После того, как канал NBC сообщил о возможности сокращения военного присутствия США в Восточной Европе при ответных действиях России, на телеканале был опубликован комментарий представителя Белого дома по нацбезопасности Эмили Хорн, в котором она заявила, Госдеп США не собирается даже обговаривать с Кремлем численность контингента, расположенного в Прибалтике и Польше.