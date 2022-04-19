Госдеп США намерен признать россию «страной — спонсором терроризма»

Госдепартамент США рассматривает все доступные инструменты, чтобы привлечь Москву к ответственности за события в Украине. Среди них — возможное внесение России в список «стран — спонсоров терроризма», сообщил представитель ведомства Нед Прайс.
По его словам, сейчас сотрудники Госдепа внимательно изучают американское законодательство и факты преступлений, совершенных в Украине. «Мы введем эту меру, если закон позволяет и если она будет эффективной и уместной», — уточнил он.
Прайс отметил, что действия российской армии свидетельствуют, что Россия проводит кампанию террора против мирных жителей Украины. При этом на принятие решения Госдепартаменту могут потребоваться несколько недель.
В Соединенных Штатах под определение «страны — спонсора терроризма» могут подпадать государства, которые «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».
Сейчас в перечне четыре таких страны: КНДР, Иран, Сирия и Куба.
В случае внесения государства в этот список президент США имеет право снять с ее представителей дипломатический иммунитет, ввести дополнительные санкции, ограничить продажу оружия, товаров и технологий двойного назначения, отказать стране в экономической помощи.
Ранее Белый дом назвал «пустой угрозой» требование Москвы прекратить поставки оружия Украине. В Вашингтоне отметили, что продолжат оказывать Киеву военную помощь.
В середине апреля Россия направила западным странам дипломатическую ноту, предупредив, что поставки «наиболее чувствительных систем вооружений» в Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям».
По его словам, сейчас сотрудники Госдепа внимательно изучают американское законодательство и факты преступлений, совершенных в Украине. «Мы введем эту меру, если закон позволяет и если она будет эффективной и уместной», — уточнил он.
Прайс отметил, что действия российской армии свидетельствуют, что Россия проводит кампанию террора против мирных жителей Украины. При этом на принятие решения Госдепартаменту могут потребоваться несколько недель.
В Соединенных Штатах под определение «страны — спонсора терроризма» могут подпадать государства, которые «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».
Сейчас в перечне четыре таких страны: КНДР, Иран, Сирия и Куба.
В случае внесения государства в этот список президент США имеет право снять с ее представителей дипломатический иммунитет, ввести дополнительные санкции, ограничить продажу оружия, товаров и технологий двойного назначения, отказать стране в экономической помощи.
Ранее Белый дом назвал «пустой угрозой» требование Москвы прекратить поставки оружия Украине. В Вашингтоне отметили, что продолжат оказывать Киеву военную помощь.
В середине апреля Россия направила западным странам дипломатическую ноту, предупредив, что поставки «наиболее чувствительных систем вооружений» в Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям».
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