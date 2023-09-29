Госдеп США: американское оружие используется Украиной должным образом

"У нас есть важные механизмы подотчетности американского оружия и военной помощи США, которое мы поставляем Украине... У нас есть жесткие механизмы контроля, которые мы ввели. Это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем. И мы не видели ни одного перенаправление этого оружия", - сказал представитель США.