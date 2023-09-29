Госдеп США: американское оружие используется Украиной должным образом

Все оружие, полученное Украиной от Соединенных Штатов в противостоянии российской агрессии, используется должным образом.
Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.
По его словам, случаев попадания оружия в чужие руки не было. Миллер подчеркнул, что у США есть важные процедуры подотчетности по оказанию американского оружия и военной помощи Украине.
Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.
По его словам, случаев попадания оружия в чужие руки не было. Миллер подчеркнул, что у США есть важные процедуры подотчетности по оказанию американского оружия и военной помощи Украине.
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