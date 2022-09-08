Госбюджет выделит более триллиона гривен на сектор безопасности и обороны - Зеленский

11:38 08 сентября Киев, Украина

В проекте госбюджета на 2023 год будет предусмотрено более триллиона гривен на сектор безопасности и обороны, а также индексацию пенсий.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с главой правительства, министром финансов и профильным замглавы своего Офиса.

"Это будет приоритетом номер один", – подчеркнул глава государства.

Вторым важным пунктом, по его словам, является обеспечение социальных обязательств в полном объеме.

"В частности, хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры: правительству поставлена задача в следующем году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров", – сказал Зеленский.

Третьим пунктом проекта госбюджета на 2023 год президент назвал максимальное сокращение всех некритических расходов государства с тем, чтобы пройти сложное время и обеспечить финансовую и социальную стабильность.

"Все, что не помогает обороне, не помогает экономическому развитию страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Ожидаю от чиновников предложений", – сказал он.

Кроме того, в проекте госбюджета на 2023 год должны быть предусмотрены решения по активизации экономических отношений в стране.

"Программа кредитования 5–7–9% сохраняется. Будут также действовать другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников", – отметил Зеленский.