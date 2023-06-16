Городской суд Праги пересмотрит дело россиянина по обвинению в участии в аннексии Крыма

Городской суд Праги готовится пересмотреть дело Александра Франчетти, гражданина россии, который был обвинен прокуратурой в принуждении к противоправному задержанию не менее чем 11 противников пророссийского режима во время аннексии Крыма россией в 2014 году.
По информации, предоставленной Czech Radio, Верховный апелляционный суд Праги отменил предыдущий оправдательный приговор в отношении Франчетти, которого обвиняли в содействии российской аннексии Крыма в 2014 году.
Франчетти был указан в качестве учредителя и спонсора организованной преступной группировки под названием "Самооборона Крыма в Севастополе", которая нарушала украинские законы и действовала с целью подавления противостояния пророссийски настроенного населения в этом регионе.
Согласно заявлениям правоохранительных органов Украины, Франчетти якобы основал и финансировал разведывательную группу под названием "Северный ветер", ежедневно выдавая ее членам инструкции.
Полученную им информацию, как утверждается, Франчетти передавал командованию ВМФ россии. В свою очередь, Франчетти отрицает все обвинения, утверждая, что на протяжении всего периода, указанного в обвинительном акте, он находился в москве.
В случае признания его виновным в создании организованной преступной группы для совершения террористических актов, суд может вынести приговор, предусматривающий тюремное заключение сроком до 15 лет.
В октябре прошлого года Франчетти был освобожден из-под стражи после вынесения оправдательного приговора. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что подозреваемый покинул Чехию и вернулся в россию.
В то время прокурор Марек Бодлак отметил, что Франчетти не был обязан информировать о своем отъезде, так как был оправдан судом.
В феврале 2022 года Пражский городской суд рассмотрел вопрос о возможной экстрадиции Франчетти в Украину, однако в июне отказал в выдаче, сославшись на невозможность этого в связи с военной ситуацией в Украине и личными обстоятельствами задержанного.
По информации, предоставленной Czech Radio, Верховный апелляционный суд Праги отменил предыдущий оправдательный приговор в отношении Франчетти, которого обвиняли в содействии российской аннексии Крыма в 2014 году.
Франчетти был указан в качестве учредителя и спонсора организованной преступной группировки под названием "Самооборона Крыма в Севастополе", которая нарушала украинские законы и действовала с целью подавления противостояния пророссийски настроенного населения в этом регионе.
Согласно заявлениям правоохранительных органов Украины, Франчетти якобы основал и финансировал разведывательную группу под названием "Северный ветер", ежедневно выдавая ее членам инструкции.
Полученную им информацию, как утверждается, Франчетти передавал командованию ВМФ россии. В свою очередь, Франчетти отрицает все обвинения, утверждая, что на протяжении всего периода, указанного в обвинительном акте, он находился в москве.
В случае признания его виновным в создании организованной преступной группы для совершения террористических актов, суд может вынести приговор, предусматривающий тюремное заключение сроком до 15 лет.
В октябре прошлого года Франчетти был освобожден из-под стражи после вынесения оправдательного приговора. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что подозреваемый покинул Чехию и вернулся в россию.
В то время прокурор Марек Бодлак отметил, что Франчетти не был обязан информировать о своем отъезде, так как был оправдан судом.
В феврале 2022 года Пражский городской суд рассмотрел вопрос о возможной экстрадиции Франчетти в Украину, однако в июне отказал в выдаче, сославшись на невозможность этого в связи с военной ситуацией в Украине и личными обстоятельствами задержанного.
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