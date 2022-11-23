Городская прокуратура Киева начала расследование из-за обстрелов

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 23 ноября вооруженные силы рф, применяя запрещенные международным гуманитарным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве. В результате ракетных обстрелов погибли трое мирных жителей, еще десять ранены. На местах происшествия продолжаются спасательные работы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Прокуроры совместно со следователями документируют последствия очередной вооруженной агрессии рф.
Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 23 ноября вооруженные силы рф, применяя запрещенные международным гуманитарным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве. В результате ракетных обстрелов погибли трое мирных жителей, еще десять ранены. На местах происшествия продолжаются спасательные работы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Прокуроры совместно со следователями документируют последствия очередной вооруженной агрессии рф.
Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
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