Недавние события в Белгородской области ставят начало будущим военным действиям в россии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поделился своими мыслями об этом в Telegram.
Он назвал город Шебекино, где происходят бои с легионом "Свобода России", "воротами войны" и отметил их воздействие на территорию страны, что является неожиданностью для многих россиян.
Исходя из этого, Подоляк выдвинул три основных тезиса, которые, по его мнению, гражданам россии следует знать. Во-первых, если Российский добровольческий корпус придает высокое значение защите граждан, внимательно рассматривая каждое действие, то путинские военные не будут сжалься над своими собственными гражданами.
Подоляк отметил, что склады, ремонтные мощности, станции РЭБ, бронетехника, артиллерия и ракетчики, корректирующие обстрелы Харькова, будут размещены в жилых кварталах, при этом граждане будут неосознанно прикрывать всё это.
Таким образом, не предполагается эвакуация населения из населенных пунктов. Гражданское население необходимо российским солдатам для обеспечения системного покрытия, обслуживания расквартированных частей и/или самостоятельного уничтожения с пропагандистской точки зрения. Граждане будут использоваться просто как "массовка".
Подоляк указал, что такая практика является стандартной для российской армии и была применена в Донецкой области в 2014-2015 годах.
Он напомнил цитату "стратега" владимира путина: "Мы стоим за гражданскими, и пусть враг попробует стрелять".
Поэтому Подоляк советует россиянам не питать иллюзий, особенно жителям Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и других. Он считает, что они обязательно узнают, что значит "путинское прикрытие".
Он назвал город Шебекино, где происходят бои с легионом "Свобода России", "воротами войны" и отметил их воздействие на территорию страны, что является неожиданностью для многих россиян.
Исходя из этого, Подоляк выдвинул три основных тезиса, которые, по его мнению, гражданам россии следует знать. Во-первых, если Российский добровольческий корпус придает высокое значение защите граждан, внимательно рассматривая каждое действие, то путинские военные не будут сжалься над своими собственными гражданами.
Подоляк отметил, что склады, ремонтные мощности, станции РЭБ, бронетехника, артиллерия и ракетчики, корректирующие обстрелы Харькова, будут размещены в жилых кварталах, при этом граждане будут неосознанно прикрывать всё это.
Таким образом, не предполагается эвакуация населения из населенных пунктов. Гражданское население необходимо российским солдатам для обеспечения системного покрытия, обслуживания расквартированных частей и/или самостоятельного уничтожения с пропагандистской точки зрения. Граждане будут использоваться просто как "массовка".
Подоляк указал, что такая практика является стандартной для российской армии и была применена в Донецкой области в 2014-2015 годах.
Он напомнил цитату "стратега" владимира путина: "Мы стоим за гражданскими, и пусть враг попробует стрелять".
Поэтому Подоляк советует россиянам не питать иллюзий, особенно жителям Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и других. Он считает, что они обязательно узнают, что значит "путинское прикрытие".
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