"Голос" пытается оказать давление на президента Украины

В парламентской фракции "Голос" заявили, что считают действия Зеленского, направленными на достижение цели о принятии закона, регламентирующего особый статус Донбасса. Политические эксперты видят в этом попытку оказать давление на президента.
Далее она высказала предположения свои и своих однопартийцев.
«И очевидно, что в рамках данных обязательств Киев согласился провести выборы на неподконтрольных территориях Донбасса и принять закон об особом статусе Донбасса. И то, что мы наблюдаем, очевидно, является намерением каким-то образом выполнить обязательства в рамках этих соглашений», - добавила Совсун.
По ее словам, фракция "Голос" давно заявляет, что минские договоренности невыгодны для Украины.
Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским раскритиковал местные выборы-2020 в Украине, считает, что они противоречат Минским соглашениям.
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