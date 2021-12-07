"Голос" пытается оказать давление на президента Украины

13:34 27 Июль Киев, Украина

В парламентской фракции "Голос" заявили, что считают действия Зеленского, направленными на достижение цели о принятии закона, регламентирующего особый статус Донбасса. Политические эксперты видят в этом попытку оказать давление на президента.

«Мы увидели договоренности президента Зеленского с президентом Путиным относительно перемирия на Донбассе. Но при этом мы увидели очень активные коммуникации с России о том, что якобы российская сторона остается недовольна тем, что Украина не хочет выполнять свои обязательства, которые были взяты в рамках минских договоренностей», - заявила народный депутат от партии “Голос” - Инна Совсун.

Далее она высказала предположения свои и своих однопартийцев.

«И очевидно, что в рамках данных обязательств Киев согласился провести выборы на неподконтрольных территориях Донбасса и принять закон об особом статусе Донбасса. И то, что мы наблюдаем, очевидно, является намерением каким-то образом выполнить обязательства в рамках этих соглашений», - добавила Совсун.

По ее словам, фракция "Голос" давно заявляет, что минские договоренности невыгодны для Украины.

«И те обязательства, которые Украина на себя взяла в условиях, когда не выполняются обязательства, которые взяла на себя Россия, – это опасный путь. Фракция не будет поддерживать такой путь, и мы будем смотреть, что будет происходить на Донбассе. Должно начаться перемирие. Однако мы несколько раз видели, что подобные обязательства со стороны России не выполнялись. И ключевой вопрос сейчас: "Будет ли полноценное прекращение огня на Донбассе?", - заключила Совсун.

Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским раскритиковал местные выборы-2020 в Украине, считает, что они противоречат Минским соглашениям.