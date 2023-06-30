Годовщина освобождения острова Змеиный: Литва призвала рф повторить "жест доброй воли"

13:21 30 июня Киев, Украина





Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter. Постоянное представительство Литвы в ОБСЕ в годовщину освобождения острова Змеиный от оккупантов призвало рф повторить "жест доброй воли" и вывести свои войска со всей территории Украины.Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter.

"По случаю первой годовщины освобождения острова Змеиный защитниками Украины мы призываем россию перейти на следующий уровень своего "жеста доброй воли" и убраться со всей территории Украины. Немедленно!", - говорится в сообщении.

On the occassion of the 1st Anniversary of Liberation of Snake Island by Defenders of Ukraine, we call on Russia to move to the next level of its ‘good will gesture’ 🤡 playbook and to get out from the entire territory of Ukraine. Now! pic.twitter.com/TG0vEDqgtk — LT_OSCE (@LT_OSCE) June 30, 2023

Напомним, армия рф захватила остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.



30 июня 2022 года в ОК "Юг" сообщили, что украинские военные удачно провели еще один этап операции на острове Змеиный, в результате чего россияне спешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и предположительно покинул остров.



В минобороны рф назвали эвакуацию собственных войск с острова "жестом доброй воли".



Уже через пять дней ВСУ установили флаг Украины на острове . Тогда сообщили, что остров Змеиный вернули под контроль Украины, а государственный флаг доставили на него на вертолете.