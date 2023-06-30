Годовщина освобождения острова Змеиный: Литва призвала рф повторить "жест доброй воли"

13:21 30 июня Киев, Украина

Постоянное представительство Литвы в ОБСЕ в годовщину освобождения острова Змеиный от оккупантов призвало рф повторить "жест доброй воли" и вывести свои войска со всей территории Украины.

Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter.
"По случаю первой годовщины освобождения острова Змеиный защитниками Украины мы призываем россию перейти на следующий уровень своего "жеста доброй воли" и убраться со всей территории Украины. Немедленно!", - говорится в сообщении.
Напомним, армия рф захватила остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

30 июня 2022 года в ОК "Юг" сообщили, что украинские военные удачно провели еще один этап операции на острове Змеиный, в результате чего россияне спешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и предположительно покинул остров.

В минобороны рф назвали эвакуацию собственных войск с острова "жестом доброй воли".

Уже через пять дней ВСУ установили флаг Украины на острове . Тогда сообщили, что остров Змеиный вернули под контроль Украины, а государственный флаг доставили на него на вертолете.