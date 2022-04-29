Годовщина Люблинского треугольника: главы МИД выступили с заявлением

14:45 28 июля Киев, Украина

Украина, Польша Литва , создавшие Люблинский треугольник, заявили о своей готовности защищать общее будущее от агрессивных соседей.

Об этом главы МИД Украины, Литвы и Польши заявили в видеообращении по случаю первой годовщины Люблинского треугольника. Соответствующее обращение в среду, 28 июля, опубликовала пресс-служба МИД Украины.



В частности, глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба отметил, что Люблинский треугольник был создан год тому назад, чтобы сблизить трех важных союзников - Украину, Польшу и Литву.

"Региональные альянсы укрепляют нашу безопасность. Мы объединили усилия ради свободы, безопасности и процветания наших стран и нашего региона между Балтийским и Черным морями. Люблинский треугольник гордится общей историей, противостоит реальным современным угрозам и готов решительно защищать наше общее европейское и евроатлантическое будущее от агрессивных соседей", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в свою очередь отметил, что совместная борьба народов Литвы, Украины и Польши за свободу в значительной степени определяет их близость и способность к взаимопониманию.

"В нынешнем мире способность стран Люблинского треугольника к совместным действиям помогает нам в дальнейшем укреплять региональное взаимодействие и одновременно противостоять геополитическим вызовам будущему Европы. Особенно когда речь идет об угрозах, которые соседние агрессивные государства представляют для демократии", - акцентировал глава МИД Литвы.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что цель Люблинского треугольника - развитие политического, экономического взаимодействия и взаимодействия в области безопасности.

"Мы хотим привлекать не только политиков и чиновников, но также ученых, студентов, экспертов - всех, кто желает нашим странам объединения усилий для развития Европы.

Люблинский треугольник был создан для взаимной выгоды", - призвал глава польской дипломатии, призвав полностью воплотить его потенциал.