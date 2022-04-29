Годовщина Люблинского треугольника: главы МИД выступили с заявлением

Украина, Польша и Литва, создавшие Люблинский треугольник, заявили о своей готовности защищать общее будущее от агрессивных соседей.
Об этом главы МИД Украины, Литвы и Польши заявили в видеообращении по случаю первой годовщины Люблинского треугольника. Соответствующее обращение в среду, 28 июля, опубликовала пресс-служба МИД Украины.
В частности, глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба отметил, что Люблинский треугольник был создан год тому назад, чтобы сблизить трех важных союзников - Украину, Польшу и Литву.
В частности, глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба отметил, что Люблинский треугольник был создан год тому назад, чтобы сблизить трех важных союзников - Украину, Польшу и Литву.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в свою очередь отметил, что совместная борьба народов Литвы, Украины и Польши за свободу в значительной степени определяет их близость и способность к взаимопониманию.
В свою очередь министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что цель Люблинского треугольника - развитие политического, экономического взаимодействия и взаимодействия в области безопасности.
Люблинский треугольник был создан для взаимной выгоды", - призвал глава польской дипломатии, призвав полностью воплотить его потенциал.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии