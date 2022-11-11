Главы США и Китая обсудят Украину перед саммитом G20 - CNBC

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден встретится с лидером Китая Си Цзиньпином 14 ноября перед саммитом G20 на индонезийском острове Бали. Ожидается, что политики обсудят отношения между Китаем и россией на фоне войны в Украине.
Об этом сообщает CNBC News.
Об этом сообщает CNBC News.
Кроме войны, Байден намерен рассмотреть ситуацию вокруг Тайваня, сообщил журналистам в ходе телефонного разговора высокопоставленный чиновник администрации Байдена, говоривший на условиях анонимности.
Чиновник сказал, что Байден выразит обеспокоенность по поводу вредной экономической практики, деятельности Китая, которая "угрожает миру и стабильности в Тайванском проливе, а также нашей давней обеспокоенности нарушением прав человека".
9 ноября Байден заявил журналистам в Белом доме, что хочет решить проблему роста напряженности между Вашингтоном и Пекином.
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