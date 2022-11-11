Главы США и Китая обсудят Украину перед саммитом G20 - CNBC

08:03 11 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает CNBC News. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден встретится с лидером Китая Си Цзиньпином 14 ноября перед саммитом G20 на индонезийском острове Бали. Ожидается, что политики обсудят отношения между Китаем и россией на фоне войны в Украине.Об этом сообщает CNBC News.

"Президент Джо Байден обсудит ряд геополитических вызовов на следующей неделе во время своей первой личной встречи с президентом Китая Си Цзиньпин после того, как он возглавил Белый дом два года назад", — говорится в сообщении.

Кроме войны, Байден намерен рассмотреть ситуацию вокруг Тайваня, сообщил журналистам в ходе телефонного разговора высокопоставленный чиновник администрации Байдена, говоривший на условиях анонимности.

"Мы ожидаем, что эта встреча станет углубленным и предметным разговором между лидерами, направленным на лучшее понимание приоритетов и намерений друг друга", — пояснил он.

Чиновник сказал, что Байден выразит обеспокоенность по поводу вредной экономической практики, деятельности Китая, которая "угрожает миру и стабильности в Тайванском проливе, а также нашей давней обеспокоенности нарушением прав человека".

"Я ожидаю, что президент будет честным по ряду наших проблем", — добавил чиновник.

9 ноября Байден заявил журналистам в Белом доме, что хочет решить проблему роста напряженности между Вашингтоном и Пекином.