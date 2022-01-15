Главы правительств Украины и Грузии обсудили восстановление двусторонних отношений

18:04 07 Май Киев, Украина

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, в ходе которого стороны обсудили восстановление двусторонних отношений, охладевших после назначения Саакашвили.



Шмыгаль предложил своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили восстановить работу Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Об этом шла речь во время телефонного разговора в пятницу, 7 мая, сообщает пресс-служба Кабмина.



Отмечается, что во время разговора стороны также отметили важность усиления обороноспособности страны путем внедрения стандартов НАТО и обсудили противодействие пандемии.

Украина и Грузия имеют очень хорошие перспективы для развития сотрудничества в области логистики, транзита и торговли", - заявил Шмыгаль.

Он также поблагодарил грузинскую сторону за возвращение в Украину посла и подтвердил готовность посетить Грузию в этом году.



Со своей стороны, Гарибашвили отметил, что Украина является другом для Грузии, и они настроены в дальнейшем развивать двусторонние партнерские отношения.