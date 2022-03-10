Главы правительств Украины и Хорватии обсудили активизацию сотрудничества

20:00 10 Июнь Киев, Украина

В ходе онлайн-встречи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его хорватский коллега Андрей Пленкович обсудили активизацию экономического сотрудничества и возобновление туризма.

Об этом сообщает Правительственный портал, 10 июня



В частности, стороны обсудили развитие политического диалога. Шмыгаль отметил, что поддержание на высоком уровне активного двустороннего политического диалога между странами - важная составляющая развития отношений.



Он также поблагодарил хорватского коллегу за принятие предложения посетить Украину в августе и принять участие в учредительном саммите Крымской платформы.

«Ваше участие в учредительном саммите «Крымской платформы» и подписание двусторонней Совместной декларации о европейской перспективе Украины стало бы мощным шагом к укреплению нашего партнерства», - отметил глава украинского правительства.

Собеседники также обсудили борьбу с распространением COVID-19. Шмыгаль отметил наращивание темпов вакцинации населения Украины и выразил надежду, что в ближайшее время эпидемическая ситуация в обеих странах значительно улучшится.



В этом контексте главы правительств Украины и Хорватии обсудили вопросы возобновления туризма, в частности возможности взаимного упрощения въезда для граждан.

«Рассчитываем, что этим летом ситуация в сфере туризма значительно улучшится, в частности благодаря внедрению цифровых сертификатов. Сейчас наша команда активно работает над разработкой такого документа в соответствии со стандартами ЕС. В то же время надеемся, что мы сможем открыть границы для туристов из наших стран, используя другие имеющиеся инструменты», - сказал Премьер-министр Украины.

В ходе встречи также говорилось об усилении торгово-экономического сотрудничества. Глава украинского правительства сообщил хорватской стороне, что Украина сделала важный шаг для создания полноценного фондового рынка, который откроет новые возможности для иностранных инвесторов.



В свою очередь глава правительства Хорватии выразил заинтересованность в участии украинских компаний в восстановлении инфраструктуры в его стране, которая пострадала от землетрясения в декабре прошлого года.



Шмыгаль поблагодарил Хорватию за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины.