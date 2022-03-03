Главы правительств Украины и Грузии провели встречу

15:10 03 Июнь Киев, Украина

Рабочий визит украинской делегации в Грузию начался со встречи главы правительства Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Во время встречи стороны коснулись вопроса активизации туризма между Украиной и Грузией и договорились о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19, а также обсудили усиление сотрудничества в сфере безопасности, торговли и энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Для преодоления негативных последствий пандемии в экономике премьеры также договорились провести до конца года Десятое заседание Совместной межправительственной украинский-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Важной предпосылкой для успешного проведения заседания Комиссии является организация встреч экспертов в рамках ее рабочих групп, а именно по вопросам транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма. Именно эти сферы являются одними из основных в наших отношениях и мы должны уделить им приоритетное внимание", - отметил Шмыгаль

Он подчеркнул, что Украина и Грузия являются стратегическими партнерами.

"Ключевым фактором, который объединяет наши государства, является общность европейских и евроатлантических стремлений. Я уверен, что вступление наших стран в ЕС и НАТО - это лишь вопрос времени", - отметил украинский премьер.

Также главы правительств поставили вопрос взаимодействия в рамках Восточного партнерства и Ассоциированного Трио, основанного совместно с Молдовой. Также стороны обсудили вопросы безопасности в контексте длительных дестабилизирующих действий со стороны России в Черноморском регионе.

Кроме того, премьеры договорились, что Украина присоединится в качестве соавтора проектов резолюций Генассамблеи ООН о выводе нелегально расположенных в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии российских воинских формирований, а также о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев на этих грузинских территориях.

Также на встрече обсудили совместное развитие международных транспортных коридоров и пути привлечения инвестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры.



Одним из ключевых направлений дальнейшего взаимодействия Украины и Грузии Шмыгаль назвал энергетическую безопасность. Во время встречи главы правительств договорились способствовать развитию "зеленой" энергетики и энергоэффективности.



Со своей стороны Гарибашвили отметил, что Украина является важным партнером для Грузии, и обе страны имеют необходимые механизмы, чтобы углубить сотрудничество по всем направлениям. Он также заверил в неизменной поддержке Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины. Шмыгаль поблагодарил и заверил в том же.