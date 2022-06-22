Главы ОВА сообщили о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра 22 июня

Пограничье Черниговской области, Чугуев и Харьков снова попали под вражеский обстрел, есть погибшие и раненые мирные жители.
Об этом сообщили главы областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра среды 22 июня.
Черниговская область: ночью враг из стрелкового оружия обстрелял подразделение пограничного отряда в районе села Гремяч. Потерь нет.
Сумская область: Ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманьскую и Новослободскую общины. Детали по поводу последствий уточняются.
За вторник в области – шесть раненых в результате артобстрелов и атаки дронов-камикадзе. Жертв и разрушений предварительно нет.
Харьков: ночью оккупанты обстреливали северные районы города. Предварительно – пострадавших нет.
В среду утром россияне в очередной раз обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом, предварительно три человека ранены.
В течение суток 15 человек погибли, 16 ранены.
Луганская область: в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды – по "Азоту". Повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения.
Попаснянское направление: оккупанты закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. В Горском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.
Лисичанск обстреливают из артиллерии, танков, авиации. По меньшей мере трое раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских.
Донецкая область: активные боевые деяния по всей линии фронта. Враг ведет огонь из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет "ЗРС С-300", РСЗО "Град".
Под обстрелами – Авдеевка, Железное, Курахово, Торецк, пгт Курдюмовка, пгт Нью-Йорк, с. Иванополье, с. Новоселовка-1, с. Федоровка, с. Крестище.
Повреждены 39 объектов, в том числе 4 многоэтажки, 22 частных жилых дома, школа, админздание отделения полиции, железнодорожная дорога, хозяйственные сооружения, админздания и обогатительная фабрика.
Один человек погиб, 15 – ранены.
Николаевская область: 21 июня в течение дня обстрелы продолжались во многих районах области. Во второй половине дня враг обстреливал Березнеговатскую общину. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Во второй половине дня во вторник в селе Красное Воскресенской общины также были обстрелы. Ранен один человек. Возгорание сухой травы и полей с урожаем.
В Днепропетровской области враг обстрелял две общины на границе с Херсонщиной – Апостоловскую и Зеленодольскую. В одном из сел есть разрушение жилья, нет света и газа. Люди не пострадали. Детали уточняются.
Херсонская область: продолжается давление на педагогов и медиков, происходят похищения активистов, политиков, журналистов, общественных деятелей.
В области не работает ни одно украинское СМИ.
В целом ситуация в Херсонской области напряженная, особенно в оккупированных селах Бериславского и части Каховского районов, тяжелые бои идут в селах, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями.
Черниговская область: ночью враг из стрелкового оружия обстрелял подразделение пограничного отряда в районе села Гремяч. Потерь нет.
Сумская область: Ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманьскую и Новослободскую общины. Детали по поводу последствий уточняются.
За вторник в области – шесть раненых в результате артобстрелов и атаки дронов-камикадзе. Жертв и разрушений предварительно нет.
Харьков: ночью оккупанты обстреливали северные районы города. Предварительно – пострадавших нет.
В среду утром россияне в очередной раз обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом, предварительно три человека ранены.
В течение суток 15 человек погибли, 16 ранены.
Луганская область: в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды – по "Азоту". Повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения.
Попаснянское направление: оккупанты закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. В Горском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.
Лисичанск обстреливают из артиллерии, танков, авиации. По меньшей мере трое раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских.
Донецкая область: активные боевые деяния по всей линии фронта. Враг ведет огонь из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет "ЗРС С-300", РСЗО "Град".
Под обстрелами – Авдеевка, Железное, Курахово, Торецк, пгт Курдюмовка, пгт Нью-Йорк, с. Иванополье, с. Новоселовка-1, с. Федоровка, с. Крестище.
Повреждены 39 объектов, в том числе 4 многоэтажки, 22 частных жилых дома, школа, админздание отделения полиции, железнодорожная дорога, хозяйственные сооружения, админздания и обогатительная фабрика.
Один человек погиб, 15 – ранены.
Николаевская область: 21 июня в течение дня обстрелы продолжались во многих районах области. Во второй половине дня враг обстреливал Березнеговатскую общину. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Во второй половине дня во вторник в селе Красное Воскресенской общины также были обстрелы. Ранен один человек. Возгорание сухой травы и полей с урожаем.
В Днепропетровской области враг обстрелял две общины на границе с Херсонщиной – Апостоловскую и Зеленодольскую. В одном из сел есть разрушение жилья, нет света и газа. Люди не пострадали. Детали уточняются.
Херсонская область: продолжается давление на педагогов и медиков, происходят похищения активистов, политиков, журналистов, общественных деятелей.
В области не работает ни одно украинское СМИ.
В целом ситуация в Херсонской области напряженная, особенно в оккупированных селах Бериславского и части Каховского районов, тяжелые бои идут в селах, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями.
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