Главы ОВА сообщили о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра 22 июня

12:22 22 июня Киев, Украина

Пограничье Черниговской области, Чугуев и Харьков снова попали под вражеский обстрел, есть погибшие и раненые мирные жители.

Об этом сообщили главы областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра среды 22 июня.



Черниговская область: ночью враг из стрелкового оружия обстрелял подразделение пограничного отряда в районе села Гремяч. Потерь нет.



Сумская область: Ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманьскую и Новослободскую общины. Детали по поводу последствий уточняются.



За вторник в области – шесть раненых в результате артобстрелов и атаки дронов-камикадзе. Жертв и разрушений предварительно нет.



Харьков: ночью оккупанты обстреливали северные районы города. Предварительно – пострадавших нет.



В среду утром россияне в очередной раз обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом, предварительно три человека ранены.



В течение суток 15 человек погибли, 16 ранены.



Луганская область: в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды – по "Азоту". Повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения.



Попаснянское направление: оккупанты закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. В Горском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.



Лисичанск обстреливают из артиллерии, танков, авиации. По меньшей мере трое раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских.



Донецкая область: активные боевые деяния по всей линии фронта. Враг ведет огонь из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет "ЗРС С-300", РСЗО "Град".



Под обстрелами – Авдеевка, Железное, Курахово, Торецк, пгт Курдюмовка, пгт Нью-Йорк, с. Иванополье, с. Новоселовка-1, с. Федоровка, с. Крестище.



Повреждены 39 объектов, в том числе 4 многоэтажки, 22 частных жилых дома, школа, админздание отделения полиции, железнодорожная дорога, хозяйственные сооружения, админздания и обогатительная фабрика.



Один человек погиб, 15 – ранены.



Николаевская область: 21 июня в течение дня обстрелы продолжались во многих районах области. Во второй половине дня враг обстреливал Березнеговатскую общину. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



Во второй половине дня во вторник в селе Красное Воскресенской общины также были обстрелы. Ранен один человек. Возгорание сухой травы и полей с урожаем.



В Днепропетровской области враг обстрелял две общины на границе с Херсонщиной – Апостоловскую и Зеленодольскую. В одном из сел есть разрушение жилья, нет света и газа. Люди не пострадали. Детали уточняются.



Херсонская область: продолжается давление на педагогов и медиков, происходят похищения активистов, политиков, журналистов, общественных деятелей.



В области не работает ни одно украинское СМИ.



В целом ситуация в Херсонской области напряженная, особенно в оккупированных селах Бериславского и части Каховского районов, тяжелые бои идут в селах, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями.