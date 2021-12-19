Главы Минобороны Украины и Британии обсудили углубление двустороннего сотрудничества по Донбассу

09:08 17 Ноябрь Киев, Украина

Вчера, 16 ноября Украину посетил госсекретарь по обороне Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес. Целью его визита стало обсуждение обстановки на Донбассе и проблем, связанных с дислокацией российской военной техники на украинских границах.



Встреча прошла в Киеве, украинскую делегацию возглавил новоизбранный министр обороны Встреча прошла в Киеве, украинскую делегацию возглавил новоизбранный министр обороны Алексей Резников



Ключевое внимание во время переговоров было уделено рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества. А именно, воплощению в жизнь Межправительственного рамочного соглашения, которое даст возможность приступить к практической реализации проектов по развитию возможностей ВМС ВСУ.



Не осталась в стороне и проблема "гибридной войны РФ" как в отношении Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО, а также проблема продолжающейся милитаризации акваторий Азовского и Черного морей, что препятствует свободному судоходству.