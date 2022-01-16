Главы Минобороны США и Украины обсудили скопление войск РФ возле Украины

14:25 14 Январь Киев, Украина





Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Глава Минобороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников обсудили по телефону "длительное и ничем не спровоцированное нагромождение военной силы России" в Украине и вблизи украинских границ.Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Секретарь Остин еще раз подтвердил неизменную поддержку со стороны США украинского суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия увеличить мощность украинских сил путем оказания оборонной помощи", - сказал Кирби.

Он добавил, что также чиновники выразили "поддержку дипломатическим попыткам достичь деэскалации напряжения" и "подтвердили обязательство продолжить тесную координацию" действий.



Как сообщалось ранее, американские медиа написали, что США отправляют Украине радиолокационные системы и морское оборудование. В правительстве США сообщили, что Белый дом оказывает "оборонительную помощь Украине в том числе из-за поставок, которые были осуществлены буквально в последние несколько недель", и эти поставки также "запланированы на следующей неделе".



В администрации президента США также отметили, что "президент Байден сказал президенту Путину, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину", то Вашингтон "предоставит дополнительные оборонные материалы украинцам, которые будут превышать то, что уже предоставлено или в процессе передачи"