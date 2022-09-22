Главы МИД Украины и Египта провели телефонный разговор

10:54 26 февраля Киев, Украина

МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри запланировали проведение в этом году политических консультаций между ведомствами.

Министры приветствовали активизацию двусторонних отношений, достигнутую после разговора президентов Украины Владимира Зеленского и Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси летом прошлого года. Стороны определили приоритеты дальнейшей интенсификации диалога на высоком и высшем уровнях и запланировали проведение в этом году политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.



Дмитрий Кулеба и Самех Шукри отдельно обсудили подготовку к проведению в этом году заседание украинского-египетской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и подписания новых соглашений между двумя странами.

"Я убежден, что заседание комиссии предоставит важный импульс развитию торговли и экономического сотрудничества между Украиной и Египтом, позволит наполнить наши отношения новыми серьезными проэктам", - отметил Дмитрий Кулеба.

Самех Шукри заверил Дмитрия Кулебу во взаимной настроенности на тщательную подготовку и проведение мероприятия для развития торговли между Украиной и Египтом.



Египетский министр положительно отметил неизменную заинтересованность украинских туристов в посещении Египта и заверил, что египетская сторона готова в дальнейшем обеспечивать высокие стандарты обслуживания и безопасности путешествий в условиях пандемии COVID-19.



Дмитрий Кулеба возобновил свое приглашение египетскому коллеге посетить с официальным визитом Украину в удобное для него время после стабилизации эпидемической ситуации.



Справка: Египет - ключевой экономический партнер Украины на Африканском континенте. Общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Египтом в 2020 году составил 1,8 млрд. долларов США.



Основные статьи украинского экспорта: зерновые, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения, табак и его промышленные заменители. Основу импорта из Египта составляют съедобные плоды в основном цитрусовые (49,3%).



В 2020 Египет посетило 727 тыс украинских туристов. По этому показателю Украина заняла первое место среди иностранных государств, граждане которых посетили Египет в прошлом году с туристической целью.