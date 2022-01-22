Главы МИД трех стран ЕС посетят Донбасс

20:21 05 Май Киев, Украина

Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетят Украину 6 и 7 мая, в ходе визита запланирован визит на линию соприкосновения на востоке Украины, а также встреча с членами украинского правительства.

Об этом сообщает посольство Нидерландов в Украине в Facebook в среду, 5 мая.

"Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок вместе с вице-премьером – министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном посетят Украину 6 и 7 мая. Цель визита заключается в поддержке тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, стороны обсудят продолжение реформ в Украине", – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что на четверг, 6 мая, запланирован визит министров на линию соприкосновения на востоке Украины и встреча с гражданским обществом.



А в пятницу, 7 мая, состоятся встречи глав МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга с членами украинского правительства, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.