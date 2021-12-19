Главы МИД стран Евросоюза обсудили ответы на возможное вторжение России в Украину

Главы МИД стран-членов ЕС встретились в понедельник, 13 декабря, в Брюсселе, чтобы обсудить меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия начнет широкомасштабное вооруженное наступление на Украину.
Предварительно речь идет о беспрецедентном режиме экономических санкций в отношении РФ.
Предварительно речь идет о беспрецедентном режиме экономических санкций в отношении РФ.
По словам Ландсбергиса, политика сдерживания – это единственный способ остановить войну. Однако если Россия совершит беспрецедентное нападение на движущуюся в западном направлении страну, "ответ должен быть беспрецедентным и со стороны западных стран", подчеркнул он.
Как отметил верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕС пришлет четкий сигнал о том, что любая агрессия против Украины "дорого обойдется России". По его словам, ЕС будет координировать свои действия с Великобританией и США.
Как подчеркнул Боррель, накануне, участники встречи глав МИД стран Большой семерки (G7) пришли к согласию относительно своей позиции - поддерживать Украину в защите ее независимости и территориальной целостности.
Участники встречи глав МИД стран Большой семерки подчеркнули, что в вопросе возможного вторжения России в Украину у всех стран G7 есть единая позиция - последствия в таком случае будут для Москвы очень серьезными.
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