Главы МИД стран Евросоюза обсудили ответы на возможное вторжение России в Украину

16:49 13 Декабрь Киев, Украина





Предварительно речь идет о беспрецедентном режиме экономических санкций в отношении РФ. Главы МИД стран-членов ЕС встретились в понедельник, 13 декабря, в Брюсселе, чтобы обсудить меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия начнет широкомасштабное вооруженное наступление на Украину.Предварительно речь идет о беспрецедентном режиме экономических санкций в отношении РФ.

"Мы убеждены, что Россия действительно готовится к полномасштабной войне против Украины. Это беспрецедентное событие, вероятно, со времен Второй мировой войны. Мы должны быть очень конкретными и очень готовыми к тому, что нас ждет", - отметил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По словам Ландсбергиса, политика сдерживания – это единственный способ остановить войну. Однако если Россия совершит беспрецедентное нападение на движущуюся в западном направлении страну, "ответ должен быть беспрецедентным и со стороны западных стран", подчеркнул он.

"Мы должны услышать, что просят наши союзники с США, и мы должны быть сильными в своем ответе», - отметил министр иностранных дел Литвы. - «Сейчас мы говорим о санкциях. Как сказал об этом президент США Джо Байден, санкции должны быть беспрецедентными ЕС имеет инструменты, чтобы соответствовать этому».

Как отметил верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕС пришлет четкий сигнал о том, что любая агрессия против Украины "дорого обойдется России". По его словам, ЕС будет координировать свои действия с Великобританией и США.