Главы МИД стран "Большой семерки" настаивают на перевыборах в Беларуси

09:11 06 Май Киев, Украина

Одним из итогов встречи глав МИД стран "Большой семерки" стал призыв режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка к новым, справедливым перевыборам в республике.

Об этом сказано на сайте правительства Великобритании.

"Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", - говорится в тексте опубликованом правительством Великобритании.

Кроме того, министры призвали Минск освободить всех политических заключенных и участников протестов, а также положить конец репрессиям и начать диалог с оппозицией и обществом.
"Мы осуждаем репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призываем режим уважать право на мирные собрания ... Мы преданы поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - отмечается в заявлении.