Главы МИД стран "Большой семерки" настаивают на перевыборах в Беларуси

Одним из итогов встречи глав МИД стран "Большой семерки" стал призыв режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка к новым, справедливым перевыборам в республике.
Об этом сказано на сайте правительства Великобритании.
"Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", - говорится в тексте опубликованом правительством Великобритании.
Кроме того, министры призвали Минск освободить всех политических заключенных и участников протестов, а также положить конец репрессиям и начать диалог с оппозицией и обществом.
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