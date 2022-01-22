Главы МИД стран "Большой семерки" настаивают на перевыборах в Беларуси

09:11 06 Май Киев, Украина

Одним из итогов встречи глав МИД стран "Большой семерки" стал призыв режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка к новым, справедливым перевыборам в республике.



Об этом сказано на сайте правительства Великобритании.



"Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", - говорится в тексте опубликованом правительством Великобритании.



Кроме того, министры призвали Минск освободить всех политических заключенных и участников протестов, а также положить конец репрессиям и начать диалог с оппозицией и обществом.