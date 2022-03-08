Главы МИД ФРГ и Франции говорили с Лавровым о нарушении минских договоренностей

13:34 08 Июнь Киев, Украина

Накануне состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с представителями МИД ФРГ и Франции - Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом. Во время разговора обсуждались вопросы несоблюдения Россией минских договоренностей на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД ФРГ.



Как сообщается, Маас и Ле Дриан призвали Россию к соблюдению "требований прозрачности" на основе Венской конвенции, обсуждая недавнее перемещение войск РФ и проведение военных учений возле украинских границ.



Министры обсудили реализацию минских договоренностей и результаты Парижского саммита 2019 года, отметив, что "Россию также призвали внести положительный вклад в урегулирование конфликта".



"Будущая первая годовщина соглашения о дополнительных мерах по стабилизации режима прекращения огня 22 июля может служить целью для подтверждения соблюдения режима прекращения огня", - считают Маас и Ле Дриан.



В Париже добавили, что выразили глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения на востоке Украины и подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.



Как известно, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетит Германию, где встретится с Маасом.