Главы Франции и России обсудили ситуацию в Афганистане и на Донбассе

Сегодня, 19 августа состоялся телефонный разговор президентов Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина, в ходе которого стороны обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане и не обошли стороной Донбасс.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В Кремле добавили, что оба президента выразили "готовность совместными усилиями содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности".
Также главы обговорили напряженную ситуацию на Донбассе.
Путин в разговоре с Макроном пожаловался на то, что Киев якобы "тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям".
При этом глава Кремля подтвердил настрой на координацию усилий РФ и Франции в нормандском формате.
При этом глава Кремля подтвердил настрой на координацию усилий РФ и Франции в нормандском формате.
Также Президенты России и Франции высказались за продолжение переговоров по иранской ядерной сделке, сообщили в Кремле.
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