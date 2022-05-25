Главы Франции и России обсудили ситуацию в Афганистане и на Донбассе

20:37 19 августа Киев, Украина

Сегодня, 19 августа состоялся телефонный разговор президентов Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина , в ходе которого стороны обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане и не обошли стороной Донбасс.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что оба президента выразили "готовность совместными усилиями содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности".



Также главы обговорили напряженную ситуацию на Донбассе.

"Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования "внутриукраинского кризиса". Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении Кремля.

Путин в разговоре с Макроном пожаловался на то, что Киев якобы "тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям".



При этом глава Кремля подтвердил настрой на координацию усилий РФ и Франции в нормандском формате.





Также Президенты России и Франции высказались за продолжение переговоров по иранской ядерной сделке, сообщили в Кремле.