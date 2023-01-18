Главы Евросоюза выразили соболезнования Украине из-за трагедии в Броварах

14:44 18 января Киев, Украина

Лидеры стран Европейского союза выразили соболезнования Украине из-за падения вертолета на территории детского сада в Броварах, а также гибели руководства МВД и троих детей.

В частности, трагедию прокомментирвоал глава Евросовет Шарль Мишель в своем Twitter.
 
"Мы вместе с Украиной скорбим после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и народу Украины", - написал он.