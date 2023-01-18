Главы Евросоюза выразили соболезнования Украине из-за трагедии в Броварах
14:44 18 января Киев, Украина
Лидеры стран Европейского союза выразили соболезнования
Украине из-за падения вертолета на территории детского сада в Броварах, а также гибели руководства МВД и троих детей.
В частности, трагедию прокомментирвоал глава Евросовет Шарль Мишель в своем Twitter.
"Мы вместе с Украиной скорбим после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и народу Украины", - написал он.
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