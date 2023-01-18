Главу Нацполиции назначили на должность и.о. главы МВД

Правительство Украины поставило на пост заместителя министра внутренних дел и исполнение обязанностей министра внутренних дел главу Национальной полиции Игоря Клименко.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 18 января.
По его словам, после обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 18 января.
По его словам, после обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства.
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