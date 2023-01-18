Главу Нацполиции назначили на должность и.о. главы МВД

17:06 18 января Киев, Украина

Правительство Украины поставило на пост заместителя министра внутренних дел и исполнение обязанностей министра внутренних дел главу Национальной полиции Игоря Клименко.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 18 января.

По его словам, после обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства.
 
"Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", – отметил Шмыгаль.