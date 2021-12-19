Главу КС Тупицкого отпустили под залог в 45 тысяч гривен

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Конституционного Суда Александру Тупицкому. Судья был отпущен под залог в 45 тысяч гривен.
Такое решение было принято во время заседания.
Тупицкому запретили общаться со свидетелями по делу. Прокуратура ходатайствовала, чтобы главе КС также запретили посещать здание Конституционного Суда, чтобы он сдал загранпаспорт и надел электронный браслет. Однако суд этого не поддержал .
Следующее заседание по делу должно состояться 1 декабря.
Правоохранители подозревают Тупицкого в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях. Как выяснили журналисты, когда действующий глава КС был судьей в Донецке в 2006-2010 годах, то с помощью влияния и знакомств среди судей помог завладеть имуществом завода в городе Зугрес и получил долю в предприятии. По данным Офиса генерального прокурора, трижды в течение 2018-2019 годов Тупицкий давал следователю заведомо ложные показания и фальсифицировал доказательства в свою защиту.
Ранее меру пресечения Тупицкому должен был избирать Печерский районный суд, однако из-за того, что глава КС не приходил на заседание, сделать это не могли. В конце концов, Тупицкий пришел, однако прокуроры уже отозвали свое ходатайство, а дело передали на рассмотрение по существу в Подольский райсуд.
Недавно в суд передали дело в отношении председателя КС, которое касается вмешательства в работу автоматизированной системы. Следователи подозревают, что Тупицкий передал личный электронный ключ бухгалтеру, которая незаконно подписала более 200 поручений, в том числе о вознаграждениях, премиях и надбавках членам секретариата Конституционного Суда. По этому делу Тупицкому грозит от трех до шести лет.
Такое решение было принято во время заседания.
Тупицкому запретили общаться со свидетелями по делу. Прокуратура ходатайствовала, чтобы главе КС также запретили посещать здание Конституционного Суда, чтобы он сдал загранпаспорт и надел электронный браслет. Однако суд этого не поддержал .
Следующее заседание по делу должно состояться 1 декабря.
Правоохранители подозревают Тупицкого в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях. Как выяснили журналисты, когда действующий глава КС был судьей в Донецке в 2006-2010 годах, то с помощью влияния и знакомств среди судей помог завладеть имуществом завода в городе Зугрес и получил долю в предприятии. По данным Офиса генерального прокурора, трижды в течение 2018-2019 годов Тупицкий давал следователю заведомо ложные показания и фальсифицировал доказательства в свою защиту.
Ранее меру пресечения Тупицкому должен был избирать Печерский районный суд, однако из-за того, что глава КС не приходил на заседание, сделать это не могли. В конце концов, Тупицкий пришел, однако прокуроры уже отозвали свое ходатайство, а дело передали на рассмотрение по существу в Подольский райсуд.
Недавно в суд передали дело в отношении председателя КС, которое касается вмешательства в работу автоматизированной системы. Следователи подозревают, что Тупицкий передал личный электронный ключ бухгалтеру, которая незаконно подписала более 200 поручений, в том числе о вознаграждениях, премиях и надбавках членам секретариата Конституционного Суда. По этому делу Тупицкому грозит от трех до шести лет.
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