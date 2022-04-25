Главный санврач: введение внутренних паспортов вакцинации поможет уменьшить нагрузку на экономику

Кабмин разрабатывает механизм введения внутренних паспортов вакцинации, которые помогут ослабить их владельцам карантинные ограничения и уменьшить нагрузку на экономику.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Среди таких опций, в частности, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которых будут посещать привитые против COVID-19 клиенты.
"И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - добавил Кузин.
"И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - добавил Кузин.
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