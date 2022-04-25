Главный санврач: введение внутренних паспортов вакцинации поможет уменьшить нагрузку на экономику

14:58 25 июля Киев, Украина

Кабмин разрабатывает механизм введения внутренних паспортов вакцинации, которые помогут ослабить их владельцам карантинные ограничения и уменьшить нагрузку на экономику.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки против COVID-19", - отметил он.

Среди таких опций, в частности, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которых будут посещать привитые против COVID-19 клиенты.



"И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - добавил Кузин.