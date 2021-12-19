Главные задачи военной разведки Украины

17:06 10 Август Киев, Украина

Зеленский во время представления нового главы ГУР Минобороны , обозначил основные задачи военной разведки, подчеркнув важность развития и усовершенствования ее деятельности.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", - отметил он.

Также Зеленский отметил важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - сказал Президент.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.