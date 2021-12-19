Главные задачи военной разведки Украины

17:06 10 Август Киев, Украина

Зеленский во время представления нового главы ГУР Минобороны, обозначил основные задачи военной разведки, подчеркнув важность развития и усовершенствования ее деятельности.
"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", - отметил он.
Также Зеленский отметил важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.
"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - сказал Президент.
Кроме того, Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки.
фото: заседание ГУР Минобороны
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.
"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят следующие задачи: это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину", - отметил начальник ГУР Минобороны.