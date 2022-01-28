Главные тезисы разговора Байдена с Зеленским

Стало известно, о чем говорили лидер Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в рамках переговоров 27 января. Диалог касался России.
Главные тезисы диалога:
- Зеленский заявил, что Украина готова к встрече в «нормандском формате».
- В то же время Байден выразил поддержку мирного урегулирования конфликта на Донбассе и договоренности о прекращении огня.
- В ходе беседы лидеры обсудили возможности предоставления финансовой помощи нашей стране.
- Байден подтвердил готовность Вашингтона и других союзников отреагировать, если Россия нападет на Украину.Зеленский заявил, что надеется на усиление обороны Украины со стороны США.
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