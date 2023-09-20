Главные тезисы из выступления Зеленского на Генассамблее ООН

Глава Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Президент начал речь с приветствия всех, кто выступает за совместные усилия и пообещал, что "будучи действительно едиными, мы можем гарантировать справедливый мир для всех наций".
Президент отметил, что "ХХ век научил мир воздерживаться от использования оружия массового уничтожения - не разворачивать, не распространять, не угрожать и не испытывать, а способствовать полному ядерному разоружению".
Не ядерное оружие сейчас самое страшное
Зеленский напомнил, что Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала. По его словам, "тогда мир решил, что россия должна стать хранителем такой силы".
Зеленский напомнил, что Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала. По его словам, "тогда мир решил, что россия должна стать хранителем такой силы".
Глава государства заявил, что "пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты".
Россия пытается использовать голод как оружие
Президент рассказал, что с начала полномасштабной агрессии россия заблокировала украинские черноморские и азовские морские порты.
Зеленский сказал, что Украина запустила временный экспортный коридор в Черном море и работает над сохранением сухопутных маршрутов.
Москва превращает ядерную энергетику в оружие
Глава государства подчеркнул, что мир неоднократно был свидетелем использования Москвой энергии как оружия, но "нынешняя угроза еще больше".
Похищение детей – часть госполитики рф
Президент отметил, что "террористические группировки и раньше похищали детей, но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики".
Президент отметил, что "террористические группировки и раньше похищали детей, но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики".
Каждое десятилетие россия начинает новую войну
Зеленский заявил, что части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными россией, а Сирия превращена в руины.
Зеленский заявил, что части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными россией, а Сирия превращена в руины.
Украинская формула мира
Глава государства напомнил, что в прошлом году представил Украинскую формулу мира, ставшую основой для обновления существующей архитектуры безопасности.
Глава государства напомнил, что в прошлом году представил Украинскую формулу мира, ставшую основой для обновления существующей архитектуры безопасности.
Президент подчеркнул, что формула не только об Украине и более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали ее.
Путину нельзя доверять
Зеленский рассказал, что ему известно о попытках "заключить какие-то теневые соглашения за кулисами".
Глава государства добавил, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну.
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