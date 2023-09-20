Главные тезисы из выступления Зеленского на Генассамблее ООН

07:01 20 сентября Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Президент начал речь с приветствия всех, кто выступает за совместные усилия и пообещал, что "будучи действительно едиными, мы можем гарантировать справедливый мир для всех наций".

"Этот зал видел много войн, но не как активный защитник от агрессии. Во многих случаях здесь самым громким был страх перед войной, последней войной — войной, после которой больше никто не будет собираться в зале Генассамблей. Третья мировая война рассматривалась как ядерная война. Конфликт между государствами на пути к ядерному оружию. Другие войны казались менее страшными по сравнению с угрозой так называемых «великих государств», расстреливающих свои ядерные запасы", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "ХХ век научил мир воздерживаться от использования оружия массового уничтожения - не разворачивать, не распространять, не угрожать и не испытывать, а способствовать полному ядерному разоружению".

"Честно говоря, это хорошая стратегия. Но это не должно быть единственной стратегией защиты мира от этой последней войны", - пояснил глава государства.

Не ядерное оружие сейчас самое страшное

Зеленский напомнил, что Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала. По его словам, "тогда мир решил, что россия должна стать хранителем такой силы".

"Но история показывает, что больше всех ядерного разоружения заслуживала россия еще в 1990-х годах. И россия сейчас этого заслуживает — террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Но действительно не ядерное оружие сейчас самое страшное", — подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что "пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты".

"россия превращает в оружие многие другие вещи, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран. Существует немало конвенций, ограничивающих владение и распространение оружия, но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружия", - указал Зеленский.

Россия пытается использовать голод как оружие

Президент рассказал, что с начала полномасштабной агрессии россия заблокировала украинские черноморские и азовские морские порты.

"Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее ракет и беспилотников. рф пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых, если не всех, захваченных территорий. россия использует цены на продовольствие как оружие", - отметил глава. государства.

Зеленский сказал, что Украина запустила временный экспортный коридор в Черном море и работает над сохранением сухопутных маршрутов.

"Тревножно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", — пояснил президент.

Москва превращает ядерную энергетику в оружие

Глава государства подчеркнул, что мир неоднократно был свидетелем использования Москвой энергии как оружия, но "нынешняя угроза еще больше".

"Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Посмотрите, что рф сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией: обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других угрозой утечки радиации", - продолжил Зеленский.

Похищение детей – часть госполитики рф

Президент отметил, что "террористические группировки и раньше похищали детей, но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики".

"Похищенные украинские дети в россии учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид", — подчеркнул глава государства.

Каждое десятилетие россия начинает новую войну

Зеленский заявил, что части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными россией, а Сирия превращена в руины.

"Каждое десятилетие рф начинает новую войну. Если бы не россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. рф почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии", - указал президент.

Украинская формула мира

Глава государства напомнил, что в прошлом году представил Украинскую формулу мира, ставшую основой для обновления существующей архитектуры безопасности.

"Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу основывающегося на правилах мирового порядка. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН", — продолжил Зеленский.

Президент подчеркнул, что формула не только об Украине и более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали ее.

"Она предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами. Важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Глобальный саммит мира", - отметил глава государства.

Путину нельзя доверять

Зеленский рассказал, что ему известно о попытках "заключить какие-то теневые соглашения за кулисами".

"Злу нельзя доверять. Спросите пригожина, стоит ли доверять обещаниям путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", - призвал президент.

Глава государства добавил, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну.