Главнокомандующий ВСУ Залужный посетил Авдеевку в Донецкой области

07:40 20 октября Киев, Украина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с командованием украинских войск, ведущих бои на Авдеевском направлении. Кроме этого, главком побывал на Купянском направлении.

Город сейчас активно атакуют российские оккупанты, пытаясь прорвать оборону и оцепить наших защитников. По словам Залужного, Авдеевка сегодня — одно из самых сложных направлений фронта.

"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас — это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и оцепить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника", - сообщил главнокомандующий.

Залужный обсудил с командующими и командирами бригад на Авдеевском и Купянском направлениях «последовательность шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки» и первоочередные потребности подразделений.