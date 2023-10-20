Главнокомандующий ВСУ Залужный посетил Авдеевку в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с командованием украинских войск, ведущих бои на Авдеевском направлении. Кроме этого, главком побывал на Купянском направлении.
Город сейчас активно атакуют российские оккупанты, пытаясь прорвать оборону и оцепить наших защитников. По словам Залужного, Авдеевка сегодня — одно из самых сложных направлений фронта.
Залужный обсудил с командующими и командирами бригад на Авдеевском и Купянском направлениях «последовательность шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки» и первоочередные потребности подразделений.
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