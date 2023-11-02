Главнокомандующий сообщил о смене характера военных действий

07:01 02 ноября Киев, Украина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью The Economist, в котором заявил, что война сейчас переходит на новый этап: то, что военные называют «позиционной» войной. Такой переход является серьезным вызовом для Украины.
"Затягивание — выгодно противнику, поскольку предоставит ему возможность восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Поэтому в современных реалиях крайне важно осознание условий возможного возникновения такой ситуации и ее недопущение ради нашей победы", — подчеркнул он.
По словам Залужного, Вооруженным силам Украины нужны ключевые военные возможности и технологии, чтобы выйти из такого рода войны. Важнейшей из них есть воздушная мощь.
"Контроль над небом необходим для проведения широкомасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только треть была пригодна к использованию", - отметил главнокомандующий.
Он добавил, что второй приоритет – это радиоэлектронная борьба , в частности глушение сигналов связи и навигации. Как отметил Валерий Залужный, Украине нужен больший доступ к электронной разведке от союзников, включая данные из активов, собирающих сигналы разведки, и расширение производственных линий для украинских систем РЭБ.

Третьим и четвертым приоритетом соответственно Залужный назвал контрбатарейную борьбу , то есть средства уничтожения вражеской артиллерии и технологии преодоления минных помех . Пятым и последним важным моментом, по оценкам Валерия Залужного, есть наращивание Украиной собственных резервов.
"россию не стоит недооценивать. Она понесла большие потери и потратила много боеприпасов. Но она будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение значительного времени. Ее оборонная промышленность наращивает производство, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнеры по НАТО также резко наращивают свои производственные производства". мощности. Но для этого нужен минимум год, а в некоторых случаях, например в самолетах и системах управления, — два года", — подытожил Залужный.