Главнокомандующий сообщил о смене характера военных действий

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью The Economist, в котором заявил, что война сейчас переходит на новый этап: то, что военные называют «позиционной» войной. Такой переход является серьезным вызовом для Украины.
По словам Залужного, Вооруженным силам Украины нужны ключевые военные возможности и технологии, чтобы выйти из такого рода войны. Важнейшей из них есть воздушная мощь.
Он добавил, что второй приоритет – это радиоэлектронная борьба , в частности глушение сигналов связи и навигации. Как отметил Валерий Залужный, Украине нужен больший доступ к электронной разведке от союзников, включая данные из активов, собирающих сигналы разведки, и расширение производственных линий для украинских систем РЭБ.
Третьим и четвертым приоритетом соответственно Залужный назвал контрбатарейную борьбу , то есть средства уничтожения вражеской артиллерии и технологии преодоления минных помех . Пятым и последним важным моментом, по оценкам Валерия Залужного, есть наращивание Украиной собственных резервов.
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