Главнокомандующий сообщил о смене характера военных действий

07:01 02 ноября Киев, Украина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью The Economist, в котором заявил, что война сейчас переходит на новый этап: то, что военные называют «позиционной» войной. Такой переход является серьезным вызовом для Украины.

"Затягивание — выгодно противнику, поскольку предоставит ему возможность восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Поэтому в современных реалиях крайне важно осознание условий возможного возникновения такой ситуации и ее недопущение ради нашей победы", — подчеркнул он.

По словам Залужного, Вооруженным силам Украины нужны ключевые военные возможности и технологии, чтобы выйти из такого рода войны. Важнейшей из них есть воздушная мощь.

"Контроль над небом необходим для проведения широкомасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только треть была пригодна к использованию", - отметил главнокомандующий.

Он добавил, что второй приоритет – это радиоэлектронная борьба , в частности глушение сигналов связи и навигации. Как отметил Валерий Залужный, Украине нужен больший доступ к электронной разведке от союзников, включая данные из активов, собирающих сигналы разведки, и расширение производственных линий для украинских систем РЭБ.



Третьим и четвертым приоритетом соответственно Залужный назвал контрбатарейную борьбу , то есть средства уничтожения вражеской артиллерии и технологии преодоления минных помех . Пятым и последним важным моментом, по оценкам Валерия Залужного, есть наращивание Украиной собственных резервов.