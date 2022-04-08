Главное из выступления Зеленского на Совбезе ООН

Приводим главное из выступления президента Украины:

"В Буче нет ни одного преступления, которые бы они не совершили. Они убивали целые семьи - взрослых и детей, пытались сжечь людей.

Некоторых застрелили на улицах, некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока они были в авто, женщин насиловали и убивали на глазах детей.



Они оставляют страну в руинах.



Агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии и политический хаос, в странах, которые сталкиваются с тем, что исчезает их система безопасности



Мир видел, что происходило в Буче, миру предстоит увидеть, что они сделали в других городах и регионах страны.



Вы знаете, что скажет РФ на такие действия. После того, как они сбили Боинг над Донбассом, что они говорили в Сирии - они ссылаются на самые разные версии произошедшего, даже заявляют, что это все постановочные кадры.



Цель ООН - поддержание мира, чтобы не допускать нарушения. Но нарушена уже первая статья устава. Если нарушена первая статья, в чем смысл других статьей? Сейчас результат действий РФ - самые ужасающие преступления всех времен.



Российское руководство ведет себя как колонизатор в древние времена - они намерены превратить украинцев в молчаливых рабов, грабят деревни, крадут проводовольствие, вырывают золотые сережки из ушей, пользуются вето в Совбезе. Мы не должны позволить, чтобы это осталось безнаказанным.



Если ситуация продолжится, то страны будут полагаться только на силу оружия, чтобы обеспечивать свою безопасность, ООН можно просто закрывать.



Дамы и Господа, вы готовы закрыть ООН? Если нет, нужно действовать безотлагательно. Нужно провести реформу, чтобы право на Вето не было правом на смерть.



Все кто дает преступные приказы предстанут перед трибуналом, наверное, таким же как Нюрнбергский.



Сейчас главное преобразовать систему ООН. Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право.



На конференции мы поговорим как гарантировать границы и неприкосновенность государств, как подкрепить международное право.



Но если вы не знаете как принять решение, у вас есть 2 пути - либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант - самоустранитесь. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир".