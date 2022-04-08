Главное из сегодняшнего интервью Зеленского СМИ

12:01 05 апреля Киев, Украина

5 апреля президент пообщался с журналистами главных украинских телеканалов.



Главное из разговора:



🔻 Операция по немедленной деокупации захваченных районов Донбасса и Луганщины без необходимой подготовки может обернуться для украинской армии десятками, а то и сотнями тысяч потерь.



🔻 Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если будет предложена, но этого не произошло и не будет. Мы будем строить гарантии безопасности, которые могут защитить нас.



🔻 Оккупанты хотят занять Донбасс. Донбасс и юг страны, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область.



🔻 Переговоры с россией после трагедии в Буче будут вызовом. Вызовом внутренним прежде всего.



🔻 Будем искать всех тех, кто совершал зверства на Киевщине.



🔻 Вопрос Донбасса – один из самых сложных в переговорном процессе.



🔻 Задача по деблокированию Мариуполя очень сложная. Ребята там знают об этом.