Главное из сегодняшнего интервью Зеленского СМИ

5 апреля президент пообщался с журналистами главных украинских телеканалов.
Главное из разговора:
🔻 Операция по немедленной деокупации захваченных районов Донбасса и Луганщины без необходимой подготовки может обернуться для украинской армии десятками, а то и сотнями тысяч потерь.
🔻 Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если будет предложена, но этого не произошло и не будет. Мы будем строить гарантии безопасности, которые могут защитить нас.
🔻 Оккупанты хотят занять Донбасс. Донбасс и юг страны, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область.
🔻 Переговоры с россией после трагедии в Буче будут вызовом. Вызовом внутренним прежде всего.
🔻 Будем искать всех тех, кто совершал зверства на Киевщине.
🔻 Вопрос Донбасса – один из самых сложных в переговорном процессе.
🔻 Задача по деблокированию Мариуполя очень сложная. Ребята там знают об этом.
Главное из разговора:
🔻 Операция по немедленной деокупации захваченных районов Донбасса и Луганщины без необходимой подготовки может обернуться для украинской армии десятками, а то и сотнями тысяч потерь.
🔻 Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если будет предложена, но этого не произошло и не будет. Мы будем строить гарантии безопасности, которые могут защитить нас.
🔻 Оккупанты хотят занять Донбасс. Донбасс и юг страны, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область.
🔻 Переговоры с россией после трагедии в Буче будут вызовом. Вызовом внутренним прежде всего.
🔻 Будем искать всех тех, кто совершал зверства на Киевщине.
🔻 Вопрос Донбасса – один из самых сложных в переговорном процессе.
🔻 Задача по деблокированию Мариуполя очень сложная. Ребята там знают об этом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии