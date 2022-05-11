Главное из речи президента Зеленского в парламенте Мальты

20:08 10 мая Киев, Украина

Нападением на Украину Россия только начала агрессию против объединенной Европы, заявил глава Украине Владимир Зеленский в своей речи перед парламентом Мальты.

Главные тезисы:



🔻 В общем, за два дня – 8-го и 9-го мая, когда европейцы чтили память жертв Второй мировой войны и праздновали День Европы, только по Одессе и Одесской области российская армия запустила 25 ракет. Все – по гражданским объектам.



🔻 Только вдумайтесь в эту страшную цифру: 2 тысячи 154 российские ракеты ударили по нашим городам и общинам за время в чуть больше двух месяцев. Зафиксировано 2 тысячи 770 появлений вражеских самолетов в нашем небе.



🔻 Нам снова противостоит тирания – и у нее очень далеко идущие амбиции. Нападением на Украину Россия только начала агрессию против объединенной Европы.



🔻 Я благодарен за решения, которые Мальта уже поддержала. Благодарен также и за решения, которые вы еще поддержите, чтобы защитить Европу.



🔻 И верю, что уже скоро мы сможем развивать наше сотрудничество в объединенной Европе на новом уровне. Когда Украина получит сначала статус кандидата, а затем полноправное членство в Европейском Союзе.

🔻 Не позволяйте использовать себя и свой остров. Блокируйте недвижимость, яхты и счета, принадлежащие россиянам, которые в большинстве – не просто бизнес, а структуры, связанные с агрессивным российским государством.

🔻 Эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты – необходимое условие для прекращения российского вторжения в Украину.

Как пишет Times of Malta, премьер Роберт Абела заверил, что Мальта будет поддерживать Украину в ЕС и на всех международных площадках. Он также пообещал нелетальное оборудование и помощь медикаментам.



Премьер добавил, что Мальта уже заморозила возможность получения "золотых паспортов" для граждан РФ и Беларуси и отозвала гражданство одного из граждан РФ, оказавшегося под санкциями.