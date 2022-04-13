Главное из обращения Зеленского к парламенту Эстонии
14:41 13 апреля Киев, Украина
Существовавшая
ранее система безопасности не сработала, ведь международные организации не способны остановить вторжение России, заявил глава Украины Владимир Зеленский в своем обращении к правительству Эстонии.
"От глобальной архитектуры безопасности сейчас разве что остались обломки, такие же руины, как от украинских городов, разбомбленных российскими ракетами и авиацией", - подчеркнул он.
"Я призываю вас при утверждении нового санкционного пакета против РФ на уровне ЕС защищать необходимость полной блокировки российских банков. Всех, а не только части. Я призываю наконец-то внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС!", -
сказал президент.
"Я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие уровни влияния на Россию, такие инструменты давления, которые могли бы остановить депортацию и вернуть всех депортированных людей домой. ЕС имеет силу, чтобы это обеспечить. ЕС должен воспользоваться этой силой, пока Россия не вернет депортированных людей. ЕС не имеет права являться спонсором этой депортации, ЕС не имеет права быть спонсором войны", - сказал Зеленский .
В конце своей речи Зеленский пригласил специалистов из Эстонии присоединиться к работе общей группы, созданной для расследования военных преступлений российской армии на территории независимой Украины.
"Техническая и экспертная поддержка незаменима сейчас, когда количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч. Это расстрелы мирных людей, пытки, изнасилования, подрыв больниц, бомбардировка роддомов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых скрываются дети... Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней этого вторжения", - заявил Владимир Зеленский.
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