Главное из обращения Зеленского к парламенту Эстонии

"От глобальной архитектуры безопасности сейчас разве что остались обломки, такие же руины, как от украинских городов, разбомбленных российскими ракетами и авиацией", - подчеркнул он.

"Я призываю вас при утверждении нового санкционного пакета против РФ на уровне ЕС защищать необходимость полной блокировки российских банков. Всех, а не только части. Я призываю наконец-то внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС!", - сказал президент.

"Я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие уровни влияния на Россию, такие инструменты давления, которые могли бы остановить депортацию и вернуть всех депортированных людей домой. ЕС имеет силу, чтобы это обеспечить. ЕС должен воспользоваться этой силой, пока Россия не вернет депортированных людей. ЕС не имеет права являться спонсором этой депортации, ЕС не имеет права быть спонсором войны", - сказал Зеленский .