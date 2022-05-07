13:11 04 августа Киев, Украина

Оккупация Крыма и война на Донбассе , это часть гибридной войны России против Украины, главная цель которой, возвращение Украины на геополитическую орбиту Москвы.

Об этом идет речь в книге немецкого публициста-украиниста Винфрида Шнайдер-Детерса "Украинские судьбоносные годы 2013-2019», презентация которой прошла в Киеве.



Автор очертил основные тезисы своей книги, посвященной событиям на Майдане и последующей войне на востоке Украины.

“До сегодняшнего дня не установлено, кем были снайперы, устроившие резню на улице Институтской, и кто отдал им приказ. Я считаю это скандалом. Это стало поводом для гротескного утверждения, которое также распространялось в Германии, что целенаправленное убийство Небесной сотни было операцией под ложным флагом, то есть уличных бойцов Майдана расстреляли их же люди. Без ответа остается также вопрос о том, почему сбежал путинский наместник в Украине Виктор Янукович и кто отдал “Беркуту” приказ о срочном отступлении 20 февраля”, - сказал он.

События на Майдане, подкрепленные последующими парламентскими и президентскими выборами, публицист считает законной сменой власти в Украине.

“Если бы Майдан не победил, Украина снова бы попала под опеку Москвы. Захват власти патриотической оппозицией был не государственным переворотом, как упорно настаивает на этом Путин, а парламентским захватом власти. Народное восстание было узаконено последующими парламентскими и президентскими выборами”, - подчеркнул Шнайдер-Детер.

По его мнению, военное вмешательство России на Донбассе с целью якобы защиты русскоязычного населения можно назвать “доктриной Путина”, которая, однако, не достигла там своей цели.

“Путин претендует на роль России как державы-покровительницы всех русскоязычных людей, где бы они ни жили. Эту претензию можно назвать “доктриной Путина”. Возрастание протестов на Донбассе было спецоперацией российских спецслужб. Так называемая “русская весна”, которую Путин пытался разжечь в Новороссии, чтобы разделить Украину, не состоялась. То, что осталось от путинского проекта отделения — это российская зона оккупации Украины, восточной части Донбасса, в которой Кремль установил два марионеточных режима”, - отметил публицист.

Он убежден, что война на Донбассе — это не братоубийственная война, как утверждает Кремль, а необъявленная российская агрессия.

“Военное положение в Илловайске и Дебальцево — это результат прямого вмешательства регулярной российской армии. Россия является непосредственной стороной конфликта в войне на истощение на Донбассе. Война на Донбассе — это российско-украинская война, в которой Россия задействует украинских боевиков с Донбасса в качестве вспомогательных войск”, - отметил Шнайдер-Детер.

По мнению публициста, конечная цель Путина в гибридной войне с Украиной — возвращение ее на геополитическую орбиту Москвы.

“Без Украины планы Москвы о постсоветской реинтеграции и восстановлении империи теряют значение. Евразийский экономический союз остается пустой оболочкой. Для Путина война на Донбассе — это средство поддерживать очаг пожара на медленном огне, чтобы не дать Украине успокоиться, направить ее ресурсы на военные потребности и помешать ее экономическому развитию”, - считает эксперт.

В книге он также подробно рассматривает международно-правовые аспекты российской аннексии Крыма, которая, по мнению автора, означала конец системы европейской безопасности.

“Вердикт практически всех экспертов в области международного права подтверждает: присоединение Крыма к России было агрессией, уголовным преступлением по статье 5, параграф 1, Римского статута Международного уголовного суда”, - подчеркнул автор.

Работа известного немецкого украиниста Винфрида Шнайдер-Детерса "Украинские судьбоносные годы 2013-2019" вышла на немецком языке в марте 2021 года в берлинском научном издательстве Berliner Wissenschafts-Verlag и состоит из двух томов: "Народное восстание на Майдане зимой 2013/2014" и "Аннексия Крыма и война на Донбассе". Всего 1560 страниц эпизодов и фактов из судьбоносного периода жизни Украины.



Все это время автор находился в Украине и стал непосредственным свидетелем описываемого. Он использовал огромное количество источников - от официальных украинских публикаций и научных работ до интернет-изданий и личных бесед с участниками событий.