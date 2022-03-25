Глава ВР с рабочим визитом в Берлине

15:22 30 октября Киев, Украина

Дмитрий Разумков находится в Германии с рабочим визитом, этот визит является важнейшим сигналом неизменной поддержки Украины Германией.

В частности, депутат Бундестага , председатель петиционного комитета Мариан Вендт в Twitter сообщил, что провел встречу с представителями Украины.

"Сегодня утром у нас был очень интенсивный обмен мнениями по вопросу Голодомора с представителями Украины. Миллионы украинцев умерли от голода при сталинском режиме. Теме Голодомора нужно уделять гораздо больше внимания немецкой общественности. Мы продолжим усердно работать над переоценкой", – написал он.

Дмитрий Разумков также встретился с главой группы Христианско-социальный союз в Бундестаге Александром Добриндтом. Стороны обсудили, в частности, усиление сотрудничества с Баварией.



Кроме того, спикер ВР провел встречу и с председателем Немецко-украинской парламентской группы Омидом Нурипуром и ее членами. Председатель парламента выразил благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за санкционную поддержку и продвижение интересов страны в Бундестаге.



В рамках визита в Германию Дмитрий Разумков также планирует провести встречу: