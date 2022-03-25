Глава ВР с рабочим визитом в Берлине

Дмитрий Разумков находится в Германии с рабочим визитом, этот визит является важнейшим сигналом неизменной поддержки Украины Германией.
В частности, депутат Бундестага, председатель петиционного комитета Мариан Вендт в Twitter сообщил, что провел встречу с представителями Украины.
Дмитрий Разумков также встретился с главой группы Христианско-социальный союз в Бундестаге Александром Добриндтом. Стороны обсудили, в частности, усиление сотрудничества с Баварией.
Кроме того, спикер ВР провел встречу и с председателем Немецко-украинской парламентской группы Омидом Нурипуром и ее членами. Председатель парламента выразил благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за санкционную поддержку и продвижение интересов страны в Бундестаге.
В рамках визита в Германию Дмитрий Разумков также планирует провести встречу:
Кроме того, спикер ВР провел встречу и с председателем Немецко-украинской парламентской группы Омидом Нурипуром и ее членами. Председатель парламента выразил благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за санкционную поддержку и продвижение интересов страны в Бундестаге.
В рамках визита в Германию Дмитрий Разумков также планирует провести встречу:
- с Президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле;
- председателем Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гюнтером Крихбаумом;
- Федеральным министром обороны, лидером партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр;
- Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.
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