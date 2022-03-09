Глава Украины вручил турецкому коллеге орден
20:31 16 октября Киев, Украина
Во время рабочего визита Владимир Зеленский
вручил президенту Турции Реджепу Эрдогану
государственную награду - орден князя Ярослава Мудрого I степени.
"В соответствии с указом президента Украины № 450/2020 "О награждении Р.Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого", президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба президента Украины.
Эрдоган поблагодарил главу Украинского государства за награду.
"Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды", - сказал президент Турции.
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