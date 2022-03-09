Глава Украины вручил турецкому коллеге орден

"В соответствии с указом президента Украины № 450/2020 "О награждении Р.Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого", президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба президента Украины.

Эрдоган поблагодарил главу Украинского государства за награду.

"Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды", - сказал президент Турции.