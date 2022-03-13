Глава Украины поздравил премьера Израиля с Днем рождения

11:04 21 октября Киев, Украина

 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с днем рождения с пожеланиями крепкого здоровья Нетаньяху и еврейскому народу.
 
Соответствующая публикация появилась в Twitter главы государства в среду, 21 октября.

Зеленский пожелал Нетаньяху и еврейскому народу крепкого здоровья, а также сил противостоять вызовам быстро меняющегося мира.
"С днем рождения, Биньямин Нетаньяху! Желаю вам и всему еврейскому народу крепкого здоровья и сил противостоять всем вызовам быстро изменчивого мира. В такое время старые верные друзья ценны как никогда. Украину и Израиль связывает такая дружба", - написал президент.
Фото: Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху