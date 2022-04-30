Глава Украины подписал закон о развитии института старост

Подписанный президентом закон о развитии института старост, в частности предусматривает, что перед тем, как кандидатура старосты будет вынесена на рассмотрение совета общины, обязательно проводится общественное обсуждение с жителями.
Соответствующий Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию института старост № 1638-IX, принятый парламентом с предложениями главы государства, Владимир Зеленский подписал в четверг, 29 июля.
Документ совершенствует правовое регулирование института старост для его дальнейшего развития.
Вхождение старосты в состав исполнительного комитета совета общины уже не является обязательным, однако он будет иметь гарантированное право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома, других органов совета. По решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг.
Документ также регулирует порядок создания старостинских округов с целью введения института старост, в частности для городов, которые не являются административными центрами общин, утверждения советом общины положений о старосту, совмещение должности старосты и тому подобное.
Документ совершенствует правовое регулирование института старост для его дальнейшего развития.
Вхождение старосты в состав исполнительного комитета совета общины уже не является обязательным, однако он будет иметь гарантированное право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома, других органов совета. По решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг.
Документ также регулирует порядок создания старостинских округов с целью введения института старост, в частности для городов, которые не являются административными центрами общин, утверждения советом общины положений о старосту, совмещение должности старосты и тому подобное.
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