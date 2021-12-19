Глава Украины подписал ряд соглашений с президентом Швейцарии

16:35 21 Июль Киев, Украина

Визит президента Швейцарии в Украину закончился благотворно для обеих стран. Был достигнут ряд договоренностей и подписаны документы о сотрудничестве.

Так, был подписан Меморандум о партнерстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией по выполнению швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023 годы в Украине.

Что предусматривает Меморандум о партнерстве?

взаимодействие по вопросам имплементации проектов технической и гуманитарной помощи по линии Швейцарской программы сотрудничества с Украиной на три года;

документ определяет основные направления дальнейшего развития отношений двух стран;

взаимодействие по широкому кругу вопросов повестки дня международных форумов;

стороны подтверждают готовность проводить ежегодные консультации с целью оценки прогресса в выполнении достигнутых договоренностей и обмена мнениями по актуальным вопросам международных отношений.

Еще Зеленский и Зоммаруга подписали Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Швейцарской Конфедерацией по подготовке и содержанию Конференции по реформам в Украине 2022 года, который определяет основные направления и временные рамки подготовки к проведению в Швейцарии V Конференции по реформам в Украине.

Также был принят Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Швейцарией о реадмиссии от 7 июня 2017 года. Его подписали глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд. Что предусматривает Имплементационный протокол?

начнется имплементация положений Соглашения между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом об упрощении оформления виз от 7 июня 2017 года, регламентирующее условия и порядок упрощенного оформления для граждан Украины виз, в частности многократных;

расширяет категории украинских граждан, которые пользуются визовыми упрощениями;

обусловливает отмену визовых сборов за оформление виз для определенных категорий граждан Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник и Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора и Национальным антикоррупционным бюро Украины - с одной стороны и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству - с другой стороны - по внедрению проекта "Возвращение активов и добропорядочность государственного сектора в Украине".



Что предусматривает Меморандум о взаимопонимании?