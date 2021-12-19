Глава Украины подписал ряд соглашений с президентом Швейцарии

Визит президента Швейцарии в Украину закончился благотворно для обеих стран. Был достигнут ряд договоренностей и подписаны документы о сотрудничестве.
Так, был подписан Меморандум о партнерстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией по выполнению швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023 годы в Украине.
Что предусматривает Меморандум о партнерстве?
- взаимодействие по вопросам имплементации проектов технической и гуманитарной помощи по линии Швейцарской программы сотрудничества с Украиной на три года;
- документ определяет основные направления дальнейшего развития отношений двух стран;
- взаимодействие по широкому кругу вопросов повестки дня международных форумов;
- стороны подтверждают готовность проводить ежегодные консультации с целью оценки прогресса в выполнении достигнутых договоренностей и обмена мнениями по актуальным вопросам международных отношений.
Еще Зеленский и Зоммаруга подписали Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Швейцарской Конфедерацией по подготовке и содержанию Конференции по реформам в Украине 2022 года, который определяет основные направления и временные рамки подготовки к проведению в Швейцарии V Конференции по реформам в Украине.
Также был принят Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Швейцарией о реадмиссии от 7 июня 2017 года. Его подписали глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд.
Что предусматривает Имплементационный протокол?
- начнется имплементация положений Соглашения между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом об упрощении оформления виз от 7 июня 2017 года, регламентирующее условия и порядок упрощенного оформления для граждан Украины виз, в частности многократных;
- расширяет категории украинских граждан, которые пользуются визовыми упрощениями;
- обусловливает отмену визовых сборов за оформление виз для определенных категорий граждан Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник и Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора и Национальным антикоррупционным бюро Украины - с одной стороны и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству - с другой стороны - по внедрению проекта "Возвращение активов и добропорядочность государственного сектора в Украине".
Что предусматривает Меморандум о взаимопонимании?
- документ закладывает основу реализации проекта технической помощи по линии Программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы, общей целью которого является предотвращение коррупции и содействие систематическому и эффективному возврату похищенных активов, которые могут быть инвестированы в целях развития, путем повышения качества и эффективности правоохранительной системы Украины;
- основной целью проекта является повышение эффективности применения Офисом генпрокурора и НАБУ соответствующих инструментов, методов для расследования и уголовного преследования уголовных коррупционных правонарушений, а также других преступлений, совершенных в финансовой сфере.
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